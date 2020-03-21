Мережу магазинів електроніки

Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:26

Ratatui написав: freeze написав: Ratatui написав: [quote="5124815:Delta7"]Чтобы таких ситуаций не было, нужно отменять грабительские налоги...



В чём грабеж? В 1500 -2000 грн в месяц при перевороте нескольких лямов баксов за месяц на 7м километре? В чём грабеж? В 1500 -2000 грн в месяц при перевороте нескольких лямов баксов за месяц на 7м километре?



Я извиняюсь, но вы настолько далеки от темы 7 километра ))))

Вы сами то хоть физически представляете объем товара на несколько лямов долларов, тем более того дешёвого китайского на 7 км. Я извиняюсь, но вы настолько далеки от темы 7 километра ))))Вы сами то хоть физически представляете объем товара на несколько лямов долларов, тем более того дешёвого китайского на 7 км.

Я понимаю. что вы знаток во всём и везде были. Но в данном случае вы слишком далеки от темы. Могу дать ещё одну подсказку оптовый рынок Шувар по продуктам. Надеюсь в и тут в теме.[/quote]Без понятия что такое Шувар, но с 7 км общаюсь каждый день, могу сказать что на сегодня утверждение про оборот у кого то в несколько миллионов долларов в месяц является полным бредом.У многих за удачу в сезон полностью распродать один-два контейнера товара, это максимум тысяч 50 в закупочных.А потом придет дядя и скажет у нас локдаун и этот сезонный товар коту под хвост.Так что завидовать не надо, возьмите кредит под залог квартиры, поедьте в Китай, купите пару контейнеров, и зарабатывай те, если сможете, или от кредиторов отбивайтесь. До хрена завистников стало, лениво кнопающих на компе и рассуждающий как то гребёт деньги.