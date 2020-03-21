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Мережу магазинів електроніки "покарали" на 173 млн грн...
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:17
freeze написав: Ratatui написав: Delta7 написав:
Чтобы таких ситуаций не было, нужно отменять грабительские налоги...
В чём грабеж? В 1500 -2000 грн в месяц при перевороте нескольких лямов баксов за месяц на 7м километре?
Я извиняюсь, но вы настолько далеки от темы 7 километра ))))
Вы сами то хоть физически представляете объем товара на несколько лямов долларов, тем более того дешёвого китайского на 7 км.
Я понимаю. что вы знаток во всём и везде были. Но в данном случае вы слишком далеки от темы. Могу дать ещё одну подсказку оптовый рынок Шувар по продуктам. Надеюсь в и тут в теме.
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:21
Амвросий написав: Ratatui написав:
Сейчас все косят под дурака и рассказывают , что продают на 3 рубля.
Это байки. В реальности у обычных фопов обороты весьма скромные. Нередко чистый доход ниже, чем зарплаты наёмным.
У торговцев доходы вообще мизерные. Все съедают налоги и аренда.
Ratatui написав:
Что волна против кассовых из-за чего?
из-за того, что затраты на оплату кассового аппарата (оформление и абонплата) съест и без того мизерные доходы, сделав предпринимательство полностью убыточным.
Да ненадо сейчас кассовый покупать. Если не в теме не пишите ерунды. Есть приложение платное от Дубилета за 140 не смертельных грн в месяц и бесплатное от налоговой. Устанавливаешь куда хочешь. На комп. смартфон, планшет итд.
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:26
Ratatui написав: freeze написав:
Ratatui написав:[quote="5124815:Delta7"]Чтобы таких ситуаций не было, нужно отменять грабительские налоги...
В чём грабеж? В 1500 -2000 грн в месяц при перевороте нескольких лямов баксов за месяц на 7м километре?
Я извиняюсь, но вы настолько далеки от темы 7 километра ))))
Вы сами то хоть физически представляете объем товара на несколько лямов долларов, тем более того дешёвого китайского на 7 км.
Я понимаю. что вы знаток во всём и везде были. Но в данном случае вы слишком далеки от темы. Могу дать ещё одну подсказку оптовый рынок Шувар по продуктам. Надеюсь в и тут в теме.
[/quote]
Без понятия что такое Шувар, но с 7 км общаюсь каждый день, могу сказать что на сегодня утверждение про оборот у кого то в несколько миллионов долларов в месяц является полным бредом.
У многих за удачу в сезон полностью распродать один-два контейнера товара, это максимум тысяч 50 в закупочных.
А потом придет дядя и скажет у нас локдаун и этот сезонный товар коту под хвост.
Так что завидовать не надо, возьмите кредит под залог квартиры, поедьте в Китай, купите пару контейнеров, и зарабатывай те, если сможете, или от кредиторов отбивайтесь. До хрена завистников стало, лениво кнопающих на компе и рассуждающий как то гребёт деньги.
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freeze
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:34
freeze
Вы узнайте сколько там стоит место под один контейнер и может тогда до вас дойдёт. что банк под железяку за такое бабло никакого кредита не даст. Поэтому рассказывайте байки дальше про сезонный товар и невозможность продать и заложенные квартиры с гаражами.
Здесь не место как говорится озвучивать цмфры просто оптовых закупок с нескольких контейнеров в месяц. А, что такое Шувар так это такой же контрабас. но только по продуктам во Львове как 7 в Одессе.
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:38
Ratatui написав:
Да ненадо сейчас кассовый покупать.
Да, покупать то "не надо". Надо только человечка дополнительного выделять: товары базу в базу вносить, за сертификатами следить, в кассе наличку до копеечки сверять... Надо напоминать размер штрафов "за несоблюдение"? Он же (кассовый аппарат, ***, в любом виде) самостоятельно этим заниматься не хочет. Задумайтесь: сколько времени надо, чтобы внести одну товарную позицию в базу (вручную, сканер - тоже дополнительные затраты), а если таких позиций с каждой поставкой два-три десятка приходит?
ФОП - в подавляющем большинстве, это лицо "самозанятое", и зарабатывает он только тогда, когда обслуживает клиента и продает товар (услугу). Любое телодвижение, которое отличается от этого влечет дополнительные расходы, и если это действительно ФОП, а не сеть им прикрывающаяся шансы на выживание сильно уменьшаться.
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Radon
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:38
freeze
И да чтобы вы понимали нынче ехать в Китай совсем не обязательно , в 21 веке всё неплохо работает через интернет.
А про тяжёлую поездку мужики рассказывают жене пока слетают к проституткам в Тайланд на недельку другую пока китайцы товар пакуют. Но это всё было до пандемии.
И как вы заметили в Китай уже скоро год никто не летает, а товар откуда-то берётся.
Не знаете темы не копайте глубоко.
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:41
Ratatui написав:freeze
Вы узнайте сколько там стоит место под один контейнер и может тогда до вас дойдёт. что банк под железяку за такое бабло никакого кредита не даст. Поэтому рассказывайте байки дальше про сезонный товар и невозможность продать и заложенные квартиры с гаражами.
Здесь не место как говорится озвучивать цмфры просто оптовых закупок с нескольких контейнеров в месяц. А, что такое Шувар так это такой же контрабас. но только по продуктам во Львове как 7 в Одессе.
Меньше завидуйте другим, от вас классовая ненависть за километр идёт.
Чем отличаются протестанты на Западе, что они не завидуют, они пашут, чтобы чего-то добиться.
А тут даже маршруточников не навидят.
Вы там про свой Шувар рассуждайте, а про 7 км, который сейчас на подсосе полном, не стоит говорить, если не в теме, а только фантазируете
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freeze
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:43
Radon написав: Ratatui написав:
Да ненадо сейчас кассовый покупать.
Да, покупать то "не надо". Надо только человечка дополнительного выделять: товары базу в базу вносить, за сертификатами следить, в кассе наличку до копеечки сверять... Надо напоминать размер штрафов "за несоблюдение"? Он же (кассовый аппарат, ***, в любом виде) самостоятельно этим заниматься не хочет. Задумайтесь: сколько времени надо, чтобы внести одну товарную позицию в базу (вручную, сканер - тоже дополнительные затраты), а если таких позиций с каждой поставкой два-три десятка приходит?
ФОП - в подавляющем большинстве, это лицо "самозанятое", и зарабатывает он только тогда, когда обслуживает клиента и продает товар (услугу). Любое телодвижение, которое отличается от этого влечет дополнительные расходы, и если это действительно ФОП, а не сеть им прикрывающаяся шансы на выживание сильно уменьшаться.
Правильно анархия наше всё. Продал дерьмо нет сертификата и спишь спокойно. А то, что чейто ребёнок отравится игрушкой сделанной с превышением всяких смол, фенолов, красителей и прочей ерунды то это нормально.
И попробуй потом докажи, что данное дерьмо ты купил в этой точке.
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:46
freeze написав:
Ratatui написав:freeze
Вы узнайте сколько там стоит место под один контейнер и может тогда до вас дойдёт. что банк под железяку за такое бабло никакого кредита не даст. Поэтому рассказывайте байки дальше про сезонный товар и невозможность продать и заложенные квартиры с гаражами.
Здесь не место как говорится озвучивать цмфры просто оптовых закупок с нескольких контейнеров в месяц. А, что такое Шувар так это такой же контрабас. но только по продуктам во Львове как 7 в Одессе.
Меньше завидуйте другим, от вас классовая ненависть за километр идёт.
Чем отличаются протестанты на Западе, что они не завидуют, они пашут, чтобы чего-то добиться.
А тут даже маршруточников не навидят.
Вы там про свой Шувар рассуждайте, а про 7 км, который сейчас на подсосе полном, не стоит говорить, если не в теме, а только фантазируете
Эх знаем мы про тот подсос перевозя еженедельно по несколько десятков тысяч у.е в пару торговых точек.
Как говорил в своё время мне оин майор ОБХСС : работник торговли должен вызывать жалость. Ну не могут теперь на 7м километре за месяц прадо купить приходится несколько месяцев копить. Поэтому и страдают бедолаги.
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:49
freeze
Можно ещё про Харьковский рынок порассуждать. Там тоже все страдают.
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Ratatui
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