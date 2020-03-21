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Мережу магазинів електроніки
"покарали" на 173 млн грн...

Мережу магазинів електроніки "покарали" на 173 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:07

Re: Мережу магазинів електроніки

  Ratatui написав:данное дерьмо ты купил
Тогда готовьтесь тоже самое покупать вдвое дороже. Удачи!!!
Radon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:09

  Ratatui написав:Да ненадо сейчас кассовый покупать. Если не в теме не пишите ерунды. Есть приложение платное от Дубилета за 140 не смертельных грн в месяц и бесплатное от налоговой. Устанавливаешь куда хочешь. На комп. смартфон, планшет итд.


я-то в теме, а вот вы вообще не представляете реальных цифр доходов у фопов в торговле. Вот вам реальные цифры среднего фопа с торговой точкой в довольно людном и доходном месте:

Оборот около 30 тыс грн в месяц (касса в день от 200 до 1500 грн, когда как повезет).

Из них вложения в товар около 15 тыс. Прибыль около 15 тыс.
Из прибыли платится аренда 10 тыс грн в месяц + электричество по двойному-тройному тарифу + оплата ремонтов, поборов и других хотелок арендатора.

Оставшееся (а это менее 5 тыс грн) можете потратить на наемного рабочего, если сможете найти. Но учтите, что с зарплаты наёмного вам нужно будет заплатить 34% налогов (ЕСВ+ЕН+ВС).

Если будете сами торговать, то вам прийдется платить кому-то за закупку и доставку товара. Вот и считайте какие там "миллионы долларов"... :lol:

И это не шутка, это реальные цифры фопа еще до коронавируса. Сейчас обороты думаю можно делить на два.

Абонплатна на кассовый аппарат с процентом комиссии, при чистом доходе 5 тысяч грн просто убъёт торговлю. Потому что заставит фопов поднять цены и люди уйдут в супермаркеты. Фопы закроются и супермаркеты захватив монополию смогут беспрепятственно каждый месяц удваивать цены.

С этой целью они и пытаются уничтожить фопов - чтобы ничего не мешало повышать вам цены в супермаркетах. Точно также как монополисты это сейчас делают за коммунальные услуги, за газ и электричество, пользуясь тем, что у них нет конкурентов.

Для супермаркетов расходы на кассовые аппараты при их миллионных оборотах - это копейки. Для фопа - это существенная часть заработка.

Вот и вся суть проблемы с кассовыми аппаратами. Нужно это олигархам, которые хотят захватить монополию, чтобы получить возможность завышать цены как захочется.

Работая офисным планктоном, вы будете иметь гораздо больший доход, чем фопы в торговле. И это при том, что у вас будет еще и отпуск (которого у фопов нет) и отсутствие головной боли с ежедневным решением множества проблем. Я вам это говорю, т.к. изнутри знаю и ту и ту сторону. :wink:
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:27

  Ratatui написав:А про тяжёлую поездку мужики рассказывают жене пока слетают к проституткам в Тайланд на недельку другую пока китайцы товар пакуют. Но это всё было до пандемии.

И как вы заметили в Китай уже скоро год никто не летает, а товар откуда-то берётся.

Не знаете темы не копайте глубоко.


Вы просто попробуйте - увольтесь, откройте фопа и заработайте миллионы. Да можете даже не увольняться. Просто сходите и поинтересуйтесь у фопов что нужно чтобы открыть свое дело. У вас пелена с глаз сойдет уже на этапе выяснения как налоги прийдется платить. Хотя это самая простая часть работы фопом :)
Амвросий
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