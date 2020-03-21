Тогда готовьтесь тоже самое покупать вдвое дороже. Удачи!!!
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:07
Re: Мережу магазинів електроніки
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:09
я-то в теме, а вот вы вообще не представляете реальных цифр доходов у фопов в торговле. Вот вам реальные цифры среднего фопа с торговой точкой в довольно людном и доходном месте:
Оборот около 30 тыс грн в месяц (касса в день от 200 до 1500 грн, когда как повезет).
Из них вложения в товар около 15 тыс. Прибыль около 15 тыс.
Из прибыли платится аренда 10 тыс грн в месяц + электричество по двойному-тройному тарифу + оплата ремонтов, поборов и других хотелок арендодателя.
Оставшееся (а это менее 5 тыс грн) можете потратить на наемного рабочего, если сможете найти. Но учтите, что с зарплаты наёмного вам нужно будет заплатить 34% налогов (ЕСВ+ЕН+ВС).
Если будете сами торговать, то вам прийдется платить кому-то за закупку и доставку товара. Вот и считайте какие там "миллионы долларов"...
И это не шутка, это реальные цифры фопа еще до коронавируса. Сейчас обороты думаю можно делить на два.
Абонплатна на кассовый аппарат с процентом комиссии, при чистом доходе 5 тысяч грн просто убъёт торговлю. Потому что заставит фопов поднять цены и люди уйдут в супермаркеты. Фопы закроются и супермаркеты захватив монополию смогут беспрепятственно каждый месяц удваивать цены.
С этой целью они и пытаются уничтожить фопов - чтобы ничего не мешало повышать вам цены в супермаркетах. Точно также как монополисты это сейчас делают за коммунальные услуги, за газ и электричество, пользуясь тем, что у них нет конкурентов.
Для супермаркетов расходы на кассовые аппараты при их миллионных оборотах - это копейки. Для фопа - это существенная часть заработка.
Вот и вся суть проблемы с кассовыми аппаратами. Нужно это олигархам, которые хотят захватить монополию, чтобы получить возможность завышать цены как захочется.
Работая офисным планктоном, вы будете иметь гораздо больший доход, чем фопы в торговле. И это при том, что у вас будет еще и отпуск (которого у фопов нет) и отсутствие головной боли с ежедневным решением множества проблем. Я вам это говорю, т.к. изнутри знаю и ту и ту сторону.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 18 гру, 2020 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:27
Вы просто попробуйте - увольтесь, откройте фопа и заработайте миллионы. Да можете даже не увольняться. Просто сходите и поинтересуйтесь у фопов что нужно чтобы открыть свое дело. У вас пелена с глаз сойдет уже на этапе выяснения как налоги прийдется платить. Хотя это самая простая часть работы фопом
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:31
Кто вас заставляет покупать дерьмо без сертификата?
Ктото запрещает купить "не дерьмо"?
Кто-то запрещает проверить сертификат?
Кто-то ограничивает вас в выборе магазина?
Я например с радостью покупал-бы американские товары без сертификатов. Но их не продают, а если заказать, то это обойдется в два-три раза дороже из-за пошлин и сертификатов, которые мне и даром не нужны. Мне нужен качественный и недорогой товар, а не сертификаты и лицензии.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:46
И кстати, еще один момент с кассовыми аппаратами - коммерческая тайна. Кассовый аппарат позволит узнать на каком товаре и где больше всего зарабатывают фопы, чтобы пользуясь своими оборотами олигарх мог завести такой-же товар в свой супермаркет по соседству, отобрав работу у фопа.
Тоже самое и с "приложениями для смартфона" - это огромная дыра с утечкой приватной, коммерчески важной информации в банк, а оттуда олигархам, которые будут использовать эту информацию для получения нечестного преимущества перед фопами.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 18 гру, 2020 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:49
Типичны коррупционеры на госбюджете точно также все размышляют, у всех коррупционеров такое-же презрительное отношение к тем кто работает и зарабатывает себе на жизнь сам, а не сидит на шее налогоплательщиков, получая зарплату из госбюджета.
А по поводу ваших представлений о фопах. Чтобы понять реальные доходы фопов, разделите те цифры, которые вы себе представляете на 10000 или даже на 100000. И получите реальность.
А вообще, вы настолько далеки от реальности, что нет смысла даже пытаться вас в чем-то переубедить.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:50
Да вообще человек не ФОП, не желающий работать столько как ФОП, не желающий рисковать так как ФОП, желчью исходит от того, что ФОП не закидывает ему то ли бюджетнику, то ли пенсионеру, короче потребителю-реципиенту денежных средств, дополнительный заработок ))) Обычная классовая требовательность Шариковых от Преображенских )))
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:57
Фигня какая-то, человек абсолютно не в теме, не предприниматель, судя по всему никогда самостоятельно не пытался заработать, работая на дядю, и судит о том чего не понимает и не знает до сих пор завидуя дяде.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:21
Да, есть люди с подобным мышлением. Обычно это всякие коррупционеры с таможни, налоговой или других госслужб, которые привыкли грести бабло на халяву с помощью вымогательства и шантажа, создавая проблемы людям и потом предлагая решение. Они просто не понимают, во сколько их халява обходится людям, которых они обирают. Они привыкли, что деньги им на халяву падают и думают что и для тех кто их зарабатывает также все просто...
Они наверно даже не со зла так думают. Просто видят опт, много товара и не понимают что за этим товаром стоит, для них сам факт опта и больших сумм денег - это непривычно и воображение дорисовывает миллиардные доходы... Про вложения, расходы и риски они даже не задумываются
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 18 гру, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:31
Все верно. НДС заменить 8-12% налогом с продажи и дело с концом. ФОП или не ФОП - пофигу, продал - заплатил. Но, только кто ж даст резать золотую курицу? Как "хозяевам страны" потом на экспортном возврате НДС бабки рубить
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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