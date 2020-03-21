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Мережу магазинів електроніки
"покарали" на 173 млн грн...

Мережу магазинів електроніки "покарали" на 173 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:07

Re: Мережу магазинів електроніки

  Ratatui написав:данное дерьмо ты купил
Тогда готовьтесь тоже самое покупать вдвое дороже. Удачи!!!
Radon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:09

  Ratatui написав:Да ненадо сейчас кассовый покупать. Если не в теме не пишите ерунды. Есть приложение платное от Дубилета за 140 не смертельных грн в месяц и бесплатное от налоговой. Устанавливаешь куда хочешь. На комп. смартфон, планшет итд.


я-то в теме, а вот вы вообще не представляете реальных цифр доходов у фопов в торговле. Вот вам реальные цифры среднего фопа с торговой точкой в довольно людном и доходном месте:

Оборот около 30 тыс грн в месяц (касса в день от 200 до 1500 грн, когда как повезет).

Из них вложения в товар около 15 тыс. Прибыль около 15 тыс.
Из прибыли платится аренда 10 тыс грн в месяц + электричество по двойному-тройному тарифу + оплата ремонтов, поборов и других хотелок арендодателя.

Оставшееся (а это менее 5 тыс грн) можете потратить на наемного рабочего, если сможете найти. Но учтите, что с зарплаты наёмного вам нужно будет заплатить 34% налогов (ЕСВ+ЕН+ВС).

Если будете сами торговать, то вам прийдется платить кому-то за закупку и доставку товара. Вот и считайте какие там "миллионы долларов"... :lol:

И это не шутка, это реальные цифры фопа еще до коронавируса. Сейчас обороты думаю можно делить на два.

Абонплатна на кассовый аппарат с процентом комиссии, при чистом доходе 5 тысяч грн просто убъёт торговлю. Потому что заставит фопов поднять цены и люди уйдут в супермаркеты. Фопы закроются и супермаркеты захватив монополию смогут беспрепятственно каждый месяц удваивать цены.

С этой целью они и пытаются уничтожить фопов - чтобы ничего не мешало повышать вам цены в супермаркетах. Точно также как монополисты это сейчас делают за коммунальные услуги, за газ и электричество, пользуясь тем, что у них нет конкурентов.

Для супермаркетов расходы на кассовые аппараты при их миллионных оборотах - это копейки. Для фопа - это существенная часть заработка.

Вот и вся суть проблемы с кассовыми аппаратами. Нужно это олигархам, которые хотят захватить монополию, чтобы получить возможность завышать цены как захочется.

Работая офисным планктоном, вы будете иметь гораздо больший доход, чем фопы в торговле. И это при том, что у вас будет еще и отпуск (которого у фопов нет) и отсутствие головной боли с ежедневным решением множества проблем. Я вам это говорю, т.к. изнутри знаю и ту и ту сторону. :wink:
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 18 гру, 2020 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:27

  Ratatui написав:А про тяжёлую поездку мужики рассказывают жене пока слетают к проституткам в Тайланд на недельку другую пока китайцы товар пакуют. Но это всё было до пандемии.

И как вы заметили в Китай уже скоро год никто не летает, а товар откуда-то берётся.

Не знаете темы не копайте глубоко.


Вы просто попробуйте - увольтесь, откройте фопа и заработайте миллионы. Да можете даже не увольняться. Просто сходите и поинтересуйтесь у фопов что нужно чтобы открыть свое дело. У вас пелена с глаз сойдет уже на этапе выяснения как налоги прийдется платить. Хотя это самая простая часть работы фопом :)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:31

  Ratatui написав:И попробуй потом докажи, что данное дерьмо ты купил в этой точке.


Кто вас заставляет покупать дерьмо без сертификата?
Ктото запрещает купить "не дерьмо"?
Кто-то запрещает проверить сертификат?
Кто-то ограничивает вас в выборе магазина?

Я например с радостью покупал-бы американские товары без сертификатов. Но их не продают, а если заказать, то это обойдется в два-три раза дороже из-за пошлин и сертификатов, которые мне и даром не нужны. Мне нужен качественный и недорогой товар, а не сертификаты и лицензии. :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:46

И кстати, еще один момент с кассовыми аппаратами - коммерческая тайна. Кассовый аппарат позволит узнать на каком товаре и где больше всего зарабатывают фопы, чтобы пользуясь своими оборотами олигарх мог завести такой-же товар в свой супермаркет по соседству, отобрав работу у фопа.

Тоже самое и с "приложениями для смартфона" - это огромная дыра с утечкой приватной, коммерчески важной информации в банк, а оттуда олигархам, которые будут использовать эту информацию для получения нечестного преимущества перед фопами.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 18 гру, 2020 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:49

  Ratatui написав:Как говорил в своё время мне оин майор ОБХСС : работник торговли должен вызывать жалость. Ну не могут теперь на 7м километре за месяц прадо купить приходится несколько месяцев копить. Поэтому и страдают бедолаги.


Типичны коррупционеры на госбюджете точно также все размышляют, у всех коррупционеров такое-же презрительное отношение к тем кто работает и зарабатывает себе на жизнь сам, а не сидит на шее налогоплательщиков, получая зарплату из госбюджета.

А по поводу ваших представлений о фопах. Чтобы понять реальные доходы фопов, разделите те цифры, которые вы себе представляете на 10000 или даже на 100000. И получите реальность.

А вообще, вы настолько далеки от реальности, что нет смысла даже пытаться вас в чем-то переубедить.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:50

  Амвросий написав:
  Ratatui написав:Да ненадо сейчас кассовый покупать. Если не в теме не пишите ерунды. Есть приложение платное от Дубилета за 140 не смертельных грн в месяц и бесплатное от налоговой. Устанавливаешь куда хочешь. На комп. смартфон, планшет итд.


я-то в теме, а вот вы вообще не представляете реальных цифр доходов у фопов в торговле. Вот вам реальные цифры среднего фопа с торговой точкой в довольно людном и доходном месте:

Оборот около 30 тыс грн в месяц (касса в день от 200 до 1500 грн, когда как повезет).

Из них вложения в товар около 15 тыс. Прибыль около 15 тыс.
Из прибыли платится аренда 10 тыс грн в месяц + электричество по двойному-тройному тарифу + оплата ремонтов, поборов и других хотелок арендодателя.

Оставшееся (а это менее 5 тыс грн) можете потратить на наемного рабочего, если сможете найти. Но учтите, что с зарплаты наёмного вам нужно будет заплатить 34% налогов (ЕСВ+ЕН+ВС).

Если будете сами торговать, то вам прийдется платить кому-то за закупку и доставку товара. Вот и считайте какие там "миллионы долларов"... :lol:

И это не шутка, это реальные цифры фопа еще до коронавируса. Сейчас обороты думаю можно делить на два.

Абонплатна на кассовый аппарат с процентом комиссии, при чистом доходе 5 тысяч грн просто убъёт торговлю. Потому что заставит фопов поднять цены и люди уйдут в супермаркеты. Фопы закроются и супермаркеты захватив монополию смогут беспрепятственно каждый месяц удваивать цены.

С этой целью они и пытаются уничтожить фопов - чтобы ничего не мешало повышать вам цены в супермаркетах. Точно также как монополисты это сейчас делают за коммунальные услуги, за газ и электричество, пользуясь тем, что у них нет конкурентов.

Для супермаркетов расходы на кассовые аппараты при их миллионных оборотах - это копейки. Для фопа - это существенная часть заработка.

Вот и вся суть проблемы с кассовыми аппаратами. Нужно это олигархам, которые хотят захватить монополию, чтобы получить возможность завышать цены как захочется.

Работая офисным планктоном, вы будете иметь гораздо больший доход, чем фопы в торговле. И это при том, что у вас будет еще и отпуск (которого у фопов нет) и отсутствие головной боли с ежедневным решением множества проблем. Я вам это говорю, т.к. изнутри знаю и ту и ту сторону. :wink:


Да вообще человек не ФОП, не желающий работать столько как ФОП, не желающий рисковать так как ФОП, желчью исходит от того, что ФОП не закидывает ему то ли бюджетнику, то ли пенсионеру, короче потребителю-реципиенту денежных средств, дополнительный заработок ))) Обычная классовая требовательность Шариковых от Преображенских )))
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:57

  Ratatui написав:freeze

Вы узнайте сколько там стоит место под один контейнер и может тогда до вас дойдёт. что банк под железяку за такое бабло никакого кредита не даст. Поэтому рассказывайте байки дальше про сезонный товар и невозможность продать и заложенные квартиры с гаражами.

Здесь не место как говорится озвучивать цмфры просто оптовых закупок с нескольких контейнеров в месяц.


Фигня какая-то, человек абсолютно не в теме, не предприниматель, судя по всему никогда самостоятельно не пытался заработать, работая на дядю, и судит о том чего не понимает и не знает до сих пор завидуя дяде. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:21

  freeze написав:Фигня какая-то, человек абсолютно не в теме, не предприниматель, судя по всему никогда самостоятельно не пытался заработать, работая на дядю, и судит о том чего не понимает и не знает до сих пор завидуя дяде. :mrgreen:


Да, есть люди с подобным мышлением. Обычно это всякие коррупционеры с таможни, налоговой или других госслужб, которые привыкли грести бабло на халяву с помощью вымогательства и шантажа, создавая проблемы людям и потом предлагая решение. Они просто не понимают, во сколько их халява обходится людям, которых они обирают. Они привыкли, что деньги им на халяву падают и думают что и для тех кто их зарабатывает также все просто...

Они наверно даже не со зла так думают. Просто видят опт, много товара и не понимают что за этим товаром стоит, для них сам факт опта и больших сумм денег - это непривычно и воображение дорисовывает миллиардные доходы... Про вложения, расходы и риски они даже не задумываются :lol:
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 18 гру, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:31

  Delta7 написав:Чтобы таких ситуаций не было, нужно отменять грабительские налоги...

Все верно. НДС заменить 8-12% налогом с продажи и дело с концом. ФОП или не ФОП - пофигу, продал - заплатил. Но, только кто ж даст резать золотую курицу? Как "хозяевам страны" потом на экспортном возврате НДС бабки рубить :?:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
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