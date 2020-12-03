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Експерт розповів, які інвестиції
можуть бути довговічними

Експерт розповів, які інвестиції можуть бути довговічними
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:03

Експерт розповів, які інвестиції можуть бути довговічними

Пропонуємо до обговорення:
Теорія життєвого циклу Модільяні стала основою раціональної поведінки людини: кожному етапу її життя відповідає певний рівень доходів і споживання.

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