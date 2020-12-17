Середня зарплатня в Україні станом на жовтень 2020 року складає 12 174 грн.
Дивися повний текст Навіть якщо середня зарплатня: експерт розповів, скільки потрібно для входу на фондовий ринок.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:34
Навіть якщо середня зарплатня: експерт розповів, скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Навіть якщо середня зарплатня: експерт розповів, скільки потрібно для входу на фондовий ринок.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:34
Цирк и кони.
Какие инвестиции могут быть в Украине?
Самое лучшее что можно предложить покупать физ золото или серебро. Если на пенсию через 20 лет, то можно насобирать себе на хлебушек.
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