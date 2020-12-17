RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Навіть якщо середня зарплатня:
експерт розповів, скільки...

Навіть якщо середня зарплатня: експерт розповів, скільки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:34

Навіть якщо середня зарплатня: експерт розповів, скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплатня в Україні станом на жовтень 2020 року складає 12 174 грн.

Дивися повний текст Навіть якщо середня зарплатня: експерт розповів, скільки потрібно для входу на фондовий ринок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91718
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:07

Вкладывайте, но не все. Ведь когда вложения обнулятся - у вас должно быть в трехлитровой банке за что купить хлебушка. Так сказал эксперт... оптимистичненько
konsts1174
Аватар користувача
 
Повідомлень: 67
З нами з: 01.06.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт: страхування життя можна розглядати як...
R2 » П'ят 18 гру, 2020 15:48
1 85
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 15:48
summacut
Експерт розповів, які інвестиції можуть бути довговічними
R2 » П'ят 18 гру, 2020 12:03
1 83
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 12:03
ua-capital
У “Нафтогазі” розповіли, скільки триває розгляд...
R2 » Чет 17 гру, 2020 23:20
2 163
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 07:11
viktorsnesar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27526)
18.12.2020 23:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.