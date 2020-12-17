Середня зарплатня в Україні станом на жовтень 2020 року складає 12 174 грн.
Дивися повний текст Навіть якщо середня зарплатня: експерт розповів, скільки потрібно для входу на фондовий ринок.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:34
Навіть якщо середня зарплатня: експерт розповів, скільки...
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Дивися повний текст Навіть якщо середня зарплатня: експерт розповів, скільки потрібно для входу на фондовий ринок.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:07
Вкладывайте, но не все. Ведь когда вложения обнулятся - у вас должно быть в трехлитровой банке за что купить хлебушка. Так сказал эксперт... оптимистичненько
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