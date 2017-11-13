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Експерт: страхування життя можна розглядати як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:48
Пропонуємо до обговорення:
накопичувальне страхування життя: з 2004 року українці можуть користуватися цією програмою,клієнт захищений із першого дня після оплати свого внеску
Дивися повний текст Експерт: страхування життя можна розглядати як інструмент для інвестицій у старість
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:48
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