Авіаційна галузь України, яка опинилася у складному становищі внаслідок пандемії коронавірусу, впала втричі у порівнянні з минулим роком.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:52
Авіаційна галузь України у порівнянні з 2019 роком впала...
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Дивися повний текст Авіаційна галузь України у порівнянні з 2019 роком впала втричі – Криклій.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:04
Re: Авіаційна галузь України у порівнянні з 2019 роком впала
"А караван идёт".
"Шелковый путь" - обрастает своими центрами - и Украина в стороне.
Даже "Мрия" и та имеет "чужую прописку".
Может действительно в Украине "что-то не так"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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