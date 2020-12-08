RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Авіаційна галузь України у
порівнянні з 2019 роком впала...

Авіаційна галузь України у порівнянні з 2019 роком впала...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:52

Авіаційна галузь України у порівнянні з 2019 роком впала...

Пропонуємо до обговорення:
Авіаційна галузь України, яка опинилася у складному становищі внаслідок пандемії коронавірусу, впала втричі у порівнянні з минулим роком.

Дивися повний текст Авіаційна галузь України у порівнянні з 2019 роком впала втричі – Криклій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91717
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:52

Срочно ввести техосмотр и непосредственно на трассах!
Dikoy
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:04

Re: Авіаційна галузь України у порівнянні з 2019 роком впала

"А караван идёт".
"Шелковый путь" - обрастает своими центрами - и Украина в стороне.
Даже "Мрия" и та имеет "чужую прописку".
Может действительно в Украине "что-то не так"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8624
З нами з: 20.09.12
Подякував: 694 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінфін має намір знизити залежність України від...
R2 » Вів 08 гру, 2020 16:46
3 368
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 18:45
jurg
Дефіцит бюджету України є одним із найнижчих у Європі -...
R2 » Вів 08 гру, 2020 13:31
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 13:31
allochka171200
Міністр економіки спрогнозував падіння ВВП України на...
R2 » Вів 08 гру, 2020 07:36
1 134
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 07:36
sergiykopyl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91673)
18.12.2020 20:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.