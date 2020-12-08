RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: ринок отримав
девальваційний стрес

Міжбанк: ринок отримав девальваційний стрес
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:25

Міжбанк: ринок отримав девальваційний стрес

Пропонуємо до обговорення:
Як ми і попереджали ще у вчорашньому валютному коментарі щодо закриття торгів четверга - "затишшя по валюті продовжиться недовго".

Дивися повний текст Міжбанк: ринок отримав девальваційний стрес.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91716
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:25

Зельц шевченкера на НБУ не для того ставив, щоб ревальваційні очікування завадили ахмєтову робити гешефт
nsdapzp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 24.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IgorZ і 23 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: Нацбанк не дав гривні істотно потіснити долар
R2 » Сер 16 гру, 2020 09:12
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 09:13
nsdapzp
Ізраїль отримав першу партію вакцини від COVID-19
R2 » Сер 09 гру, 2020 19:06
4 363
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 11:27
RomanTik
Міжбанк: ранок почався зі зміцнення гривні
R2 » Вів 08 гру, 2020 16:18
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 16:18
vladimirdermanovskiy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.