Зростання тарифу у всіх трьох тарифах відбудеться напередодні нового року, 28 грудня 2020 року.
Дивися повний текст Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:05
Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:05
Водафон им дорожает... Киевстар тоже рассылает извещение о втором подорожании самого бюджетного спецтарифа за год. Только догоняет не до 45 грн, а до 75. Трафика, правда, за это даёт 6 гигов, а не один, но при реальном его потреблении в килобайты как-то радости от этой мегаквоты не ощущается.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:09
Ещё есть 3моб и лайкамобайл.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:12
Re: Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів
Та есть. И у меня в том числе. Я к тому, что про аналогичные и более серьёзные подорожания у Киевстара почему-то новости не видать.
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