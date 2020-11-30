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Vodafone вдруге за рік
піднімає вартість тарифів

Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:05

Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів

Пропонуємо до обговорення:
Зростання тарифу у всіх трьох тарифах відбудеться напередодні нового року, 28 грудня 2020 року.

Дивися повний текст Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:05

Водафон им дорожает... Киевстар тоже рассылает извещение о втором подорожании самого бюджетного спецтарифа за год. Только догоняет не до 45 грн, а до 75. Трафика, правда, за это даёт 6 гигов, а не один, но при реальном его потреблении в килобайты как-то радости от этой мегаквоты не ощущается.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:09

  moveton написав:Водафон им дорожает... Киевстар тоже рассылает извещение о втором подорожании самого бюджетного спецтарифа за год. Только догоняет не до 45 грн, а до 75. Трафика, правда, за это даёт 6 гигов, а не один, но при реальном его потреблении в килобайты как-то радости от этой мегаквоты не ощущается.

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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:12

Re: Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів

Та есть. И у меня в том числе. Я к тому, что про аналогичные и более серьёзные подорожания у Киевстара почему-то новости не видать.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:15

Меня прям смешит как операторы щедро добавляют интернет трафика аж 1Гб. Прям хватит на пару минут в месяц больше в соцсетях посидеть.
asurovv960
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