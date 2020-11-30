Зростання тарифу у всіх трьох тарифах відбудеться напередодні нового року, 28 грудня 2020 року.
Дивися повний текст Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:05
Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:05
Водафон им дорожает... Киевстар тоже рассылает извещение о втором подорожании самого бюджетного спецтарифа за год. Только догоняет не до 45 грн, а до 75. Трафика, правда, за это даёт 6 гигов, а не один, но при реальном его потреблении в килобайты как-то радости от этой мегаквоты не ощущается.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:09
Ещё есть 3моб и лайкамобайл.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:12
Re: Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів
Та есть. И у меня в том числе. Я к тому, что про аналогичные и более серьёзные подорожания у Киевстара почему-то новости не видать.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:15
Меня прям смешит как операторы щедро добавляют интернет трафика аж 1Гб. Прям хватит на пару минут в месяц больше в соцсетях посидеть.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:21
Re: Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів
Ладно бы в самых дешевых Киевстар так сделал только, но они целые линейки тарифов прошлых лет, и далеко не дешевых, принудительно переводят на новые, дороже в 1,5-2 раза.
Мой тариф 2018 года за 155 грн, переводят на новый, совсем с другим названием и уже за 225 грн. Наполнение то же самое, те же 300 минут (ну, разрешат теперь за эти минуты в Польшу еще позвонить или в Россию (нафиг не надо)
У других линеек еще лучшее пакращення, с 110 грн их на 225 перекидывают.
Вот где чувство жадности перебило чувство меры
Даже по индивидуальному предложению пообещали "аж" 10% скидку сделать с 225 до 202,5 грн в месяц.
В итоге, подал заявку на перевод номера в Водафон на Joice, где за 110 грн в месяц сейчас предлагаются 1200 минут на всех + 12 гигов + безлимит на все видеосервисы типа ютуба и т.д. и все соцсети.
Посмотрим 3 месяца, а там видно будет
А зазвездившийся оператор покурит бамбук пока что
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Суб 19 гру, 2020 00:09
Re: Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів
старикам с кнопкофонами надо покупать 3 Моб тариф green
PS Хотя да операторы зажрались... А разговоры про -- а вот у нас самая дешевая связь.. это вранье.
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