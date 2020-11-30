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Vodafone вдруге за рік
піднімає вартість тарифів

Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:05

Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів

Пропонуємо до обговорення:
Зростання тарифу у всіх трьох тарифах відбудеться напередодні нового року, 28 грудня 2020 року.

Дивися повний текст Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:05

Водафон им дорожает... Киевстар тоже рассылает извещение о втором подорожании самого бюджетного спецтарифа за год. Только догоняет не до 45 грн, а до 75. Трафика, правда, за это даёт 6 гигов, а не один, но при реальном его потреблении в килобайты как-то радости от этой мегаквоты не ощущается.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:09

  moveton написав:Водафон им дорожает... Киевстар тоже рассылает извещение о втором подорожании самого бюджетного спецтарифа за год. Только догоняет не до 45 грн, а до 75. Трафика, правда, за это даёт 6 гигов, а не один, но при реальном его потреблении в килобайты как-то радости от этой мегаквоты не ощущается.

Ещё есть 3моб и лайкамобайл.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:12

Re: Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів

Та есть. И у меня в том числе. Я к тому, что про аналогичные и более серьёзные подорожания у Киевстара почему-то новости не видать.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:15

Меня прям смешит как операторы щедро добавляют интернет трафика аж 1Гб. Прям хватит на пару минут в месяц больше в соцсетях посидеть.
asurovv960
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:21

Re: Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів

  moveton написав:Водафон им дорожает... Киевстар тоже рассылает извещение


Ладно бы в самых дешевых Киевстар так сделал только, но они целые линейки тарифов прошлых лет, и далеко не дешевых, принудительно переводят на новые, дороже в 1,5-2 раза.
Мой тариф 2018 года за 155 грн, переводят на новый, совсем с другим названием и уже за 225 грн. Наполнение то же самое, те же 300 минут (ну, разрешат теперь за эти минуты в Польшу еще позвонить или в Россию (нафиг не надо) :?
У других линеек еще лучшее пакращення, с 110 грн их на 225 перекидывают.
Вот где чувство жадности перебило чувство меры :evil:

Даже по индивидуальному предложению пообещали "аж" 10% скидку сделать с 225 до 202,5 грн в месяц.
В итоге, подал заявку на перевод номера в Водафон на Joice, где за 110 грн в месяц сейчас предлагаются 1200 минут на всех + 12 гигов + безлимит на все видеосервисы типа ютуба и т.д. и все соцсети.
Посмотрим 3 месяца, а там видно будет 8)
А зазвездившийся оператор покурит бамбук пока что :arrow:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 00:09

Re: Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів

  asurovv960 написав:по старикам с кнопочными телефонами которым интернет не нужен.
старикам с кнопкофонами надо покупать 3 Моб тариф greenhttp://3mob.ua/application/prices/individual/key/199 там нет интернета (если не покупать отдельно) и нет абонплаты... Отсутствие мозгов и лень это не проблема мобильного оператора.
PS Хотя да операторы зажрались... А разговоры про -- а вот у нас самая дешевая связь.. это вранье.
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