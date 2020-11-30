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Vodafone вдруге за рік
піднімає вартість тарифів

Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:47

  EKO написав:
  moveton написав:Водафон им дорожает... Киевстар тоже рассылает извещение


Ладно бы в самых дешевых Киевстар так сделал только, но они целые линейки тарифов прошлых лет, и далеко не дешевых, принудительно переводят на новые, дороже в 1,5-2 раза.
Мой тариф 2018 года за 155 грн, переводят на новый, совсем с другим названием и уже за 225 грн. Наполнение то же самое, те же 300 минут (ну, разрешат теперь за эти минуты в Польшу еще позвонить или в Россию (нафиг не надо) :?
У других линеек еще лучшее пакращення, с 110 грн их на 225 перекидывают.
Вот где чувство жадности перебило чувство меры :evil:

Даже по индивидуальному предложению пообещали "аж" 10% скидку сделать с 225 до 202,5 грн в месяц.
В итоге, подал заявку на перевод номера в Водафон на Joice, где за 110 грн в месяц сейчас предлагаются 1200 минут на всех + 12 гигов + безлимит на все видеосервисы типа ютуба и т.д. и все соцсети.
Посмотрим 3 месяца, а там видно будет 8)
А зазвездившийся оператор покурит бамбук пока что :arrow:


Эх, мне бы такие цены, $3-$5 в месяц. А то $160 что я плачу за 3 безлимитных телефона это, всё-таки, дороговато.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:32

Кто скажет - уже сделали перевод номера от мокшанских операторов на Лайку?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:36

  swan forever написав:Кто скажет - уже сделали перевод номера от мокшанских операторов на Лайку?

Нет и вряд ли это будет вообще
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:50

  swan forever написав:Кто скажет - уже сделали перевод номера от мокшанских операторов на Лайку?


Водафон азеры купили. Уже всё, алиевский оператор.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:56

Re: Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів

  Джон написав:А разговоры про -- а вот у нас самая дешевая связь.. это вранье.

Это не вранье, это факт который местные лентяи не хотят признавать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:42

Re: Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів

Київстар всерівно гірший, а тут за ті гроші хоч непоганий об'єм гігабайтів/хвилин тобі дають. Лайф в роумінгу часто повністю офлайн, а от водофон тягне практично всюди (там де я шастав)
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