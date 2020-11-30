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Допомогу із часткового
безробіття розширили

Допомогу із часткового безробіття розширили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:45

Допомогу із часткового безробіття розширили

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав Закон.

Дивися повний текст Допомогу із часткового безробіття розширили.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:45

Вообще ничего не понятно - кому именно, сколько конкретно, где, когда?
sashamaestro1977
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