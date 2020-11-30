Президент Володимир Зеленський підписав Закон.
Дивися повний текст Допомогу із часткового безробіття розширили.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:45
Допомогу із часткового безробіття розширили
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Допомогу із часткового безробіття розширили.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:45
Вообще ничего не понятно - кому именно, сколько конкретно, где, когда?
|