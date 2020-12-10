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Шмигаль поскаржився на
«кадровий голод» в країні

Шмигаль поскаржився на «кадровий голод» в країні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:54

Шмигаль поскаржився на «кадровий голод» в країні

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що його Кабінету важко знаходити потрібних фахівців.

Дивися повний текст Шмигаль поскаржився на «кадровий голод» в країні.
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