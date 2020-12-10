Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що його Кабінету важко знаходити потрібних фахівців.
Дивися повний текст Шмигаль поскаржився на «кадровий голод» в країні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:54
Шмигаль поскаржився на «кадровий голод» в країні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль поскаржився на «кадровий голод» в країні.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|