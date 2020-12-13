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Країна повинна навчитися
заробляти гроші: у МЗС назвали...

Країна повинна навчитися заробляти гроші: у МЗС назвали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:58

Країна повинна навчитися заробляти гроші: у МЗС назвали...

Пропонуємо до обговорення:
Україна повинна направити сили на розвиток продуктової економіки.

Дивися повний текст Країна повинна навчитися заробляти гроші: у МЗС назвали пріоритети України на 10 років.
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