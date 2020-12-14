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Виплату пенсій та грошової
допомоги хочуть спростити

Виплату пенсій та грошової допомоги хочуть спростити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 01:16

Виплату пенсій та грошової допомоги хочуть спростити

Пропонуємо до обговорення:
Урядом схвалено рішення про поступову зміну існуючого децентралізованого процесу фінансування виплат.

Дивися повний текст Виплату пенсій та грошової допомоги хочуть спростити.
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Будут разбрасывать деньги с вертолета.
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