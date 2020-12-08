Про це повідомляється на сайті НБУ.
Дивися повний текст Найбільші кредитори України: НБУ склав рейтинг країн.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 01:43
Найбільші кредитори України: НБУ склав рейтинг країн
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Дивися повний текст Найбільші кредитори України: НБУ склав рейтинг країн.
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