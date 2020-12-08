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Найбільші кредитори України:
НБУ склав рейтинг країн

Найбільші кредитори України: НБУ склав рейтинг країн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 01:43

Найбільші кредитори України: НБУ склав рейтинг країн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Дивися повний текст Найбільші кредитори України: НБУ склав рейтинг країн.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 01:43

Ну Кіпр це значить - українські олігархи :)
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 09:16

Так и инвестициями такую пирамиду назвать сложно, когда берут деньги в долг, растрачивают на коррупцию, а выплату долгов вешают на шею налогоплательщиков и потребителей газа и электричества. В виде повышения налогов и тарифов.

Во что "инвестиции", в рост внешнего долга?
Амвросий
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