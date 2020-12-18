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IT академия
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 03:58

IT академия

DEVrepublik – это учебный центр, который предлагает качественную альтернативу образованию в IT. Это интенсивное обучение в формате буткемпа каждый день с понедельника по пятницу. Это специально разработанные курсы, только самые важные моменты и только практическое применение. Предлагаем курсы питон для анализа данных https://devrepublik.com/ru/python-for-data-science/ и многое другое!
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