Буде запущено механізм перевірки особи пенсіонера.
Дивися повний текст Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 08:45
Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть
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Дивися повний текст Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть.
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