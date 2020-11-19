Буде запущено механізм перевірки особи пенсіонера.
Дивися повний текст Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 08:45
Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть.
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:13
Пенсія це мої особисті кошти. Яке собаче діло пенсійного фонду і банку, що я з цими коштами роблю. Може я хочу зібрати якусь суму за декілька років. Потім прийдуть перевіряти рух продуктів в холодильнику. Мерзота!!!
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