Буде запущено механізм перевірки особи пенсіонера.
Дивися повний текст Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 08:45
Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть.
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:13
Пенсія це мої особисті кошти. Яке собаче діло пенсійного фонду і банку, що я з цими коштами роблю. Може я хочу зібрати якусь суму за декілька років. Потім прийдуть перевіряти рух продуктів в холодильнику. Мерзота!!!
Додано: Суб 19 гру, 2020 18:46
Кстати,это не решает проблему воровства из пенсионного фонда,там другие механизмы.
Додано: Суб 19 гру, 2020 20:09
На 16 гривень зросла,плакати хочеться,а скільки розмов зі зростанням пенсії...
Додано: Суб 19 гру, 2020 20:11
В статье написано "Если за год не было движений".
Если на пенсионной карте лежат деньги и капает процент на остаток - это считается как "движение денег" или нет? Тем более пенсия каждый месяц начисляется. Или это уже не "движение"?
А саму пенсию можно на депозит кидать. Обычно банки любят пенсионеров и предлагают им чуть более лояльные условия. Мне, как работающему, дадут скажем бонусную надбавку 0.25% или 0.5% к депозиту, а пенсионеру могут и 1% дать (накинуть). Да и с соц.выплат депозитный налог не имеют право брать. (У того же Привата есть депозит "Безналоговый")
Додано: Суб 19 гру, 2020 21:31
Sanyok77
Ну якщо Ви перевели пенсію на депозит з карткового рахунку то це вже якийсь рух і питань по ідеї не виникати не повинно
Додано: Суб 19 гру, 2020 21:43
"Поэтому лучше всего не копить деньги на карте, а снимать ежемесячно, чтобы избежать проверок."
- "Кешлесс" по-украински
Додано: Суб 19 гру, 2020 22:55
Re: Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть
Какие же вы молодые и наивные!
Основная проблема, из-за которой весь сыр-бор - это пенсионера не стало, а документы об этом до пенсионного не дошли! Случайно или умышленно, это уже другой вопрос...
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