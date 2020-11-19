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Банківські рахунки
пенсіонерів перевірятимуть

Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 08:45

Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть

Пропонуємо до обговорення:
Буде запущено механізм перевірки особи пенсіонера.

Дивися повний текст Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:13

Пенсія це мої особисті кошти. Яке собаче діло пенсійного фонду і банку, що я з цими коштами роблю. Може я хочу зібрати якусь суму за декілька років. Потім прийдуть перевіряти рух продуктів в холодильнику. Мерзота!!!
anatolij0164
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:58

А ціни як скаконули!!!!!
lilegorodnikovoj
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:46

Кстати,это не решает проблему воровства из пенсионного фонда,там другие механизмы.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:09

На 16 гривень зросла,плакати хочеться,а скільки розмов зі зростанням пенсії...
shvec1960
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:11

  anatolij0164 написав:Пенсія це мої особисті кошти. Яке собаче діло пенсійного фонду і банку, що я з цими коштами роблю. Може я хочу зібрати якусь суму за декілька років. Потім прийдуть перевіряти рух продуктів в холодильнику. Мерзота!!!

В статье написано "Если за год не было движений".
Если на пенсионной карте лежат деньги и капает процент на остаток - это считается как "движение денег" или нет? Тем более пенсия каждый месяц начисляется. Или это уже не "движение"?
А саму пенсию можно на депозит кидать. Обычно банки любят пенсионеров и предлагают им чуть более лояльные условия. Мне, как работающему, дадут скажем бонусную надбавку 0.25% или 0.5% к депозиту, а пенсионеру могут и 1% дать (накинуть). Да и с соц.выплат депозитный налог не имеют право брать. (У того же Привата есть депозит "Безналоговый")
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:31

Sanyok77
Ну якщо Ви перевели пенсію на депозит з карткового рахунку то це вже якийсь рух і питань по ідеї не виникати не повинно
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:43

"Поэтому лучше всего не копить деньги на карте, а снимать ежемесячно, чтобы избежать проверок."
- "Кешлесс" по-украински
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:55

Re: Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть

Какие же вы молодые и наивные!
Основная проблема, из-за которой весь сыр-бор - это пенсионера не стало, а документы об этом до пенсионного не дошли! Случайно или умышленно, это уже другой вопрос...
Radon
 
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