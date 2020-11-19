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Банківські рахунки
пенсіонерів перевірятимуть

Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:53

Re: Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть

Для того чтобы увидеть жив ли пенс или нет, достаточно запрячь автоматом передавать инфу с того места где выдают заключение о смерти.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:01

  p_a_l написав:Для того чтобы увидеть жив ли пенс или нет, достаточно запрячь автоматом передавать инфу с того места где выдают заключение о смерти.

Места Окончательной Регистрации Граждан (МОРГ) и так передают,ведут/отправляют статистику в минсоц.Решили за ОРДЛО взяться и "мёртвых душ" от чиновников на местах и всяких поуехав.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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