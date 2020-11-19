Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть

Додано: Нед 20 гру, 2020 10:53

Для того чтобы увидеть жив ли пенс или нет, достаточно запрячь автоматом передавать инфу с того места где выдают заключение о смерти.

Зе-Чмо

Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)