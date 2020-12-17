|
|
|
Експерти підрахували, скільки українці купили квартир у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:03
Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік українці придбали в Польщі 3,2 тисячі квартир.
Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки українці купили квартир у Польщі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91726
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:03
Наши застройщики небось локти кусают от упущенных доходов))
-
straponesa
-
-
- Повідомлень: 240
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|