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Експерти підрахували, скільки
українці купили квартир у...

Експерти підрахували, скільки українці купили квартир у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:03

Експерти підрахували, скільки українці купили квартир у...

Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік українці придбали в Польщі 3,2 тисячі квартир.

Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки українці купили квартир у Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:03

Наши застройщики небось локти кусают от упущенных доходов))
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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