За минулий рік українці придбали в Польщі 3,2 тисячі квартир.
Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки українці купили квартир у Польщі.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 13:03
Експерти підрахували, скільки українці купили квартир у...
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Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки українці купили квартир у Польщі.
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:52
Цифра говорить про те, скільки сімей більше ніколи не платитимуть податки в Україні.
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:27
svyatoslav_hromyak - вы думаете, это волнует людей которые уехали? Всем абсолютно всё равно - где платить налоги. Но раз Украина сама толкает граждан к иммиграции - кто ж тут виновен, человек сам волен выбирать, где ему жить, работать, платить налоги. Была бы у людей возможность выехать в другую страну - боюсь, в Украине бы осталось миллионов 20 человек.
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