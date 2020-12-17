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Експерти підрахували, скільки
українці купили квартир у...

Експерти підрахували, скільки українці купили квартир у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:03

Експерти підрахували, скільки українці купили квартир у...

Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік українці придбали в Польщі 3,2 тисячі квартир.

Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки українці купили квартир у Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:03

Наши застройщики небось локти кусают от упущенных доходов))
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:52

Цифра говорить про те, скільки сімей більше ніколи не платитимуть податки в Україні.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:27

svyatoslav_hromyak - вы думаете, это волнует людей которые уехали? Всем абсолютно всё равно - где платить налоги. Но раз Украина сама толкает граждан к иммиграции - кто ж тут виновен, человек сам волен выбирать, где ему жить, работать, платить налоги. Была бы у людей возможность выехать в другую страну - боюсь, в Украине бы осталось миллионов 20 человек.
yalta1965
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:31

yalta1965 це мало би турбувати уряд, хоча про що це я...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:53

ruslan42212 - уряд волнует совсем другие проблемы иначе давно бы повернулись к своим гражданам лицом.
yalta1965
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:15

Беда не в том что украинцы вывозят валюту и вкладывают ее в недвижимость и економику Польши. Беда в том что украинцы не видят в Украине перспектив и будущего. Все только хуже и пояса нам власть затягивает потуже.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:45

Я писав не про тих людей, які купили, а про тих поросят, які вищать про податки, бо олігархи голодні і чекають на поповнення бюджету. Скоро не буде кого оподатковувати і тиснути тарифами. Люди проголосували ногами -- хто в Польщу, хто в Чехію, хто в Італію і т.д. Залишаться тільки "нам паложєна" і "дайошь палучать палучку".
svyatoslav_hromyak
 
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