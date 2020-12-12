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У МОЗ знайшли новий спосіб
підвищити зарплати медикам

У МОЗ знайшли новий спосіб підвищити зарплати медикам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:03

У МОЗ знайшли новий спосіб підвищити зарплати медикам

Пропонуємо до обговорення:
Через відмову Верховної Ради збільшити витрати на медицину майже вдвічі, МОЗ підготувало законопроект, який дасть можливість підвищити зарплати медикам.

Дивися повний текст У МОЗ знайшли новий спосіб підвищити зарплати медикам.
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