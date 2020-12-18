Про це сказав доктор економічних наук, президент Української асоціації Римського клубу Віктор Галасюк.
Дивися повний текст Економічне зростання: експерт вважає, що Україна наздоганятиме Польщу 50 років.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 14:28
Економічне зростання: експерт вважає, що Україна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економічне зростання: експерт вважає, що Україна наздоганятиме Польщу 50 років.
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:52
Яке "наздоганятиме"? Україна зараз рухається в протилежному напрямку - в бік "тайожного союзу".
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:23
Что будет через 50 лет - нынешнее поколение не интересует, всех волнует сегодняшний и завтрашний день. Но в плане "догнать" кого-то через 50 лет - этого тоже не случится, все уйдут на 50 лет вперёд, а мы только подтянемся )
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