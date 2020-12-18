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Економічне зростання: експерт
вважає, що Україна...

Економічне зростання: експерт вважає, що Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:28

Економічне зростання: експерт вважає, що Україна...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав доктор економічних наук, президент Української асоціації Римського клубу Віктор Галасюк.

Дивися повний текст Економічне зростання: експерт вважає, що Україна наздоганятиме Польщу 50 років.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:28

Украина отстала навсегда: Польша к этому времени пойдёт дальше
vladkokovlad007
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:52

Яке "наздоганятиме"? Україна зараз рухається в протилежному напрямку - в бік "тайожного союзу".
alt402
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:23

Что будет через 50 лет - нынешнее поколение не интересует, всех волнует сегодняшний и завтрашний день. Но в плане "догнать" кого-то через 50 лет - этого тоже не случится, все уйдут на 50 лет вперёд, а мы только подтянемся )
yalta1965
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