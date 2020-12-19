Про це сказав доктор економічних наук, президент Української асоціації Римського клубу Віктор Галасюк.
Дивися повний текст Економічне зростання: експерт вважає, що Україна наздоганятиме Польщу 50 років.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 14:28
Економічне зростання: експерт вважає, що Україна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економічне зростання: експерт вважає, що Україна наздоганятиме Польщу 50 років.
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:52
Яке "наздоганятиме"? Україна зараз рухається в протилежному напрямку - в бік "тайожного союзу".
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:23
Что будет через 50 лет - нынешнее поколение не интересует, всех волнует сегодняшний и завтрашний день. Но в плане "догнать" кого-то через 50 лет - этого тоже не случится, все уйдут на 50 лет вперёд, а мы только подтянемся )
Додано: Суб 19 гру, 2020 17:04
Догонять - это когда сокращать разрыв. А это называется - достигать нынешнего уровня, т.к. Польша на месте стоять не будет. Да и вообще - делать прогнозы на такой большой срок - это тыкать пальцем в небо.
Додано: Суб 19 гру, 2020 22:27
Доганяти можна когось коли рухаєшся в одному напрямку. Україна - колонія, яка деградує і йде до розвалу.
Додано: Суб 19 гру, 2020 22:33
Re: Економічне зростання: експерт вважає, що Україна...
При Хрущеве серьёзно обсуждали через сколько лет мы догоним и перегоним Америку. Клоунада.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Суб 19 гру, 2020 22:35
Украина - прошлое. К сожалению.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 09:38
Re: Економічне зростання: експерт вважає, що Україна...
Через 50 лет может так случиться, что некого будет догонять и перегонять. Сначала дожить надо.
Додано: Нед 20 гру, 2020 09:38
"Он привел данные базового прогноза ООН, согласно которым к концу столетия население Украины сократится до 25 млн человек."
- А вот это и есть настоящий экономический геноцид, похлеще и поэффективнее Голодомора. В историческое время живем! Время истребления украинцев с помощью антисоциальных реформ, под любыми соусами.
Додано: Нед 20 гру, 2020 11:23
Re: Економічне зростання: експерт вважає, що Україна...
А некоторым украинцам можно догнать Польшу гораздо быстрее. Купить хатку в приграничной зоне и там прописаться. Время само все сделает.
Украина существует на данных территориях пока существует Нато и Евросоюз. Но они же не вечные.
Например Россия не была в Нато и Евросоюзе.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
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