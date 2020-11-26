В цілому підвищити тарифи пропонується 43 газорозподільним компаніям в усіх регіонах.
Дивися повний текст Тариф за транспортування газу в Києві зросте.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 14:32
Тариф за транспортування газу в Києві зросте
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тариф за транспортування газу в Києві зросте.
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:32
Это победа. Зато есть выбор между поставщиками дорогого газа. Можно у кого то покупать газ на копейку дешевле.
Браво.
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