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Тариф за транспортування
газу в Києві зросте

Тариф за транспортування газу в Києві зросте
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:32

Тариф за транспортування газу в Києві зросте

Пропонуємо до обговорення:
В цілому підвищити тарифи пропонується 43 газорозподільним компаніям в усіх регіонах.

Дивися повний текст Тариф за транспортування газу в Києві зросте.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:32

Это победа. Зато есть выбор между поставщиками дорогого газа. Можно у кого то покупать газ на копейку дешевле.
Браво.
p_a_l
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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