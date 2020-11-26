В цілому підвищити тарифи пропонується 43 газорозподільним компаніям в усіх регіонах.
Дивися повний текст Тариф за транспортування газу в Києві зросте.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 14:32
Тариф за транспортування газу в Києві зросте
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тариф за транспортування газу в Києві зросте.
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:32
Это победа. Зато есть выбор между поставщиками дорогого газа. Можно у кого то покупать газ на копейку дешевле.
Браво.
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:07
Когда кажется что хуже не будет и мы на дне тут *ба-бам*** Смеялись что скоро будет налог на воздух и вот вам пожалуйста. Ето разве не налог за воздух? Власть вообще оборзела от безнаказанности. За транспортировку берет столько как будто газ на такси нам развозит. Кстати, почему *наша* власть украинский газ который был закуплен три месяца назад по 2 гривни сейчас нам впаривает уже по 9 гривень/куб? Ниче се так наценка в три раза. Еще раз убедился что, власть грабила, грабит и будет еще больше грабить. Поетому у народа и будет такое же отношение к етому государству.
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:10
В Украине потребитель может выбирать только в какой позе его поимеют. Несмотря на сказки о праве выбора, все же понимают что хозяин газа в Украине все равно один. И больше не смешите меня про свободу и право выбора. Нет в Украине такого
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