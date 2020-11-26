Тариф за транспортування газу в Києві зросте

Додано: Суб 19 гру, 2020 16:07

Когда кажется что хуже не будет и мы на дне тут *ба-бам*** Смеялись что скоро будет налог на воздух и вот вам пожалуйста. Ето разве не налог за воздух? Власть вообще оборзела от безнаказанности. За транспортировку берет столько как будто газ на такси нам развозит. Кстати, почему *наша* власть украинский газ который был закуплен три месяца назад по 2 гривни сейчас нам впаривает уже по 9 гривень/куб? Ниче се так наценка в три раза. Еще раз убедился что, власть грабила, грабит и будет еще больше грабить. Поетому у народа и будет такое же отношение к етому государству.