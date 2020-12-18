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Нафтогаз став власником компанії Надра Юзівська і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:00
Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз України став повноцінним власником компанії Надра Юзівська, що володіє спеціальним дозволом на Юзівський ділянку до 2063 року.
Дивися повний текст Нафтогаз став власником компанії Надра Юзівська і родовища з 3 трлн кубометрів газу
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:00
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