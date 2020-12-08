RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кому в Україні готові платити
понад 100 тис. грн на місяць

Кому в Україні готові платити понад 100 тис. грн на місяць
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:18

Кому в Україні готові платити понад 100 тис. грн на місяць

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "robota.ua".

Дивися повний текст Кому в Україні готові платити понад 100 тис. грн на місяць.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91730
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:19

Всі ці зарплати в українських ІТшників, роботодавці яких знаходяться у США та Європі, і зарплата відповідно, платиться цими іноземними компаніями. Хочу побачити список вакансій із ЗП овер 100к, які пропонують саме українські компанії.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 553
З нами з: 24.05.09
Подякував: 181 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 08 гру, 2020 09:44
32 2870
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 гру, 2020 17:05
_hunter
Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 04 лис, 2020 11:02
49 5637
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 гру, 2020 13:56
ya_ivane2014
ТОП-10 найпопулярніших електромобілів в Україні
R2 » П'ят 18 гру, 2020 10:56
3 172
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 16:14
asurovv960

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27536)
19.12.2020 17:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.