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Кому в Україні готові платити
понад 100 тис. грн на місяць

Кому в Україні готові платити понад 100 тис. грн на місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:18

Кому в Україні готові платити понад 100 тис. грн на місяць

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "robota.ua".

Дивися повний текст Кому в Україні готові платити понад 100 тис. грн на місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:19

Всі ці зарплати в українських ІТшників, роботодавці яких знаходяться у США та Європі, і зарплата відповідно, платиться цими іноземними компаніями. Хочу побачити список вакансій із ЗП овер 100к, які пропонують саме українські компанії.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:57

  NetSerpent написав:Всі ці зарплати в українських ІТшників, роботодавці яких знаходяться у США та Європі, і зарплата відповідно, платиться цими іноземними компаніями. Хочу побачити список вакансій із ЗП овер 100к, які пропонують саме українські компанії.

В тих же банках в ІТ є такі оклади, і не в ТОПів (там куди вище)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:07

  NetSerpent написав:Всі ці зарплати в українських ІТшників, роботодавці яких знаходяться у США та Європі, і зарплата відповідно, платиться цими іноземними компаніями. Хочу побачити список вакансій із ЗП овер 100к, які пропонують саме українські компанії.


это зп топ-менеджеров - есть, но высокие требования.
большинство таких вакансий даже не попадает на рынок.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:16

  Shaman написав:
  NetSerpent написав:Всі ці зарплати в українських ІТшників, роботодавці яких знаходяться у США та Європі, і зарплата відповідно, платиться цими іноземними компаніями. Хочу побачити список вакансій із ЗП овер 100к, які пропонують саме українські компанії.


это зп топ-менеджеров - есть, но высокие требования.
большинство таких вакансий даже не попадает на рынок.

Не попадают на рынок даже вакансии с ЦЗ по регионам с ЗП выше 10%-15% от средней.
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ruvex
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