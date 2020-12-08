Про це пише "robota.ua".
Дивися повний текст Кому в Україні готові платити понад 100 тис. грн на місяць.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:18
Кому в Україні готові платити понад 100 тис. грн на місяць
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому в Україні готові платити понад 100 тис. грн на місяць.
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:19
Всі ці зарплати в українських ІТшників, роботодавці яких знаходяться у США та Європі, і зарплата відповідно, платиться цими іноземними компаніями. Хочу побачити список вакансій із ЗП овер 100к, які пропонують саме українські компанії.
Додано: Суб 19 гру, 2020 18:57
В тих же банках в ІТ є такі оклади, і не в ТОПів (там куди вище)
Додано: Суб 19 гру, 2020 19:07
это зп топ-менеджеров - есть, но высокие требования.
большинство таких вакансий даже не попадает на рынок.
Додано: Суб 19 гру, 2020 20:16
Не попадают на рынок даже вакансии с ЦЗ по регионам с ЗП выше 10%-15% от средней.
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