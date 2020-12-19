Кому в Україні готові платити понад 100 тис. грн на місяць
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Всі ці зарплати в українських ІТшників, роботодавці яких знаходяться у США та Європі, і зарплата відповідно, платиться цими іноземними компаніями. Хочу побачити список вакансій із ЗП овер 100к, які пропонують саме українські компанії.
NetSerpent написав:Всі ці зарплати в українських ІТшників, роботодавці яких знаходяться у США та Європі, і зарплата відповідно, платиться цими іноземними компаніями. Хочу побачити список вакансій із ЗП овер 100к, які пропонують саме українські компанії.
В тих же банках в ІТ є такі оклади, і не в ТОПів (там куди вище)
NetSerpent написав:Всі ці зарплати в українських ІТшників, роботодавці яких знаходяться у США та Європі, і зарплата відповідно, платиться цими іноземними компаніями. Хочу побачити список вакансій із ЗП овер 100к, які пропонують саме українські компанії.
это зп топ-менеджеров - есть, но высокие требования. большинство таких вакансий даже не попадает на рынок.
NetSerpent написав:Всі ці зарплати в українських ІТшників, роботодавці яких знаходяться у США та Європі, і зарплата відповідно, платиться цими іноземними компаніями. Хочу побачити список вакансій із ЗП овер 100к, які пропонують саме українські компанії.
это зп топ-менеджеров - есть, но высокие требования. большинство таких вакансий даже не попадает на рынок.
Не попадают на рынок даже вакансии с ЦЗ по регионам с ЗП выше 10%-15% от средней.
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NetSerpent написав:Всі ці зарплати в українських ІТшників, роботодавці яких знаходяться у США та Європі, і зарплата відповідно, платиться цими іноземними компаніями. Хочу побачити список вакансій із ЗП овер 100к, які пропонують саме українські компанії.
это зп топ-менеджеров - есть, но высокие требования. большинство таких вакансий даже не попадает на рынок.
NetSerpent написав:Всі ці зарплати в українських ІТшників, роботодавці яких знаходяться у США та Європі, і зарплата відповідно, платиться цими іноземними компаніями. Хочу побачити список вакансій із ЗП овер 100к, які пропонують саме українські компанії.
это зп топ-менеджеров - есть, но высокие требования. большинство таких вакансий даже не попадает на рынок.
Не попадают на рынок даже вакансии с ЦЗ по регионам с ЗП выше 10%-15% от средней.
Попадают они на рынок, просто все более-менее нормальные вакансии публикуют без указания ЗП, потому они и не попадают ни в какую статистику. Ну а ТОПов то точно не через ЦЗ подбирают