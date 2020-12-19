Кому в Україні готові платити понад 100 тис. грн на місяць

Тип, що ті 70% не зможуть зробити навіть зібравшись вдвадцятьох те, що робить один за 100тис.
А ті, хто може, хоче від 100 тис.
Це ринок, я якщо можна було б найтяти 5 людей по 5тис, замість одного за 100 тис - рішення було б миттєве
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Додано: Нед 20 гру, 2020 13:32
Тип, що ті 70% не зможуть зробити навіть зібравшись вдвадцятьох те, що робить один за 100тис.
А ті, хто може, хоче від 100 тис.
Це ринок, я якщо можна було б найтяти 5 людей по 5тис, замість одного за 100 тис - рішення було б миттєве
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