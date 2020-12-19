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Кому в Україні готові платити
понад 100 тис. грн на місяць

Кому в Україні готові платити понад 100 тис. грн на місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:32

  digazigmund написав:Чим аргументована зарплата в 100тис. і вище, при 5000 у 70 % людей?

Тип, що ті 70% не зможуть зробити навіть зібравшись вдвадцятьох те, що робить один за 100тис.
А ті, хто може, хоче від 100 тис.
Це ринок, я якщо можна було б найтяти 5 людей по 5тис, замість одного за 100 тис - рішення було б миттєве
.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:03

  digazigmund написав:Чим аргументована зарплата в 100тис. і вище, при 5000 у 70 % людей?

Исключительно НЕсогласием IT-шников работать за меньшие деньги

Как только обычные работяги начали ездить в Польшу на заработки, в Украине зарплаты выросли в 2-3 раза, т.к. люди стали НЕ согласны работать за меньше, если в соседней стране платят больше.
safonovstanislav
 
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