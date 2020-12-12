Зміцнення гривні провокують відразу кілька факторів.
Дивися повний текст Фінансисти спрогнозували курс гривні на кінець 2020.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 17:26
Фінансисти спрогнозували курс гривні на кінець 2020
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Дивися повний текст Фінансисти спрогнозували курс гривні на кінець 2020.
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