RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фінансисти спрогнозували
курс гривні на кінець 2020

Фінансисти спрогнозували курс гривні на кінець 2020
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:26

Фінансисти спрогнозували курс гривні на кінець 2020

Пропонуємо до обговорення:
Зміцнення гривні провокують відразу кілька факторів.

Дивися повний текст Фінансисти спрогнозували курс гривні на кінець 2020.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91731
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курс долара, закладений в бюджеті на 2021 рік
R2 » Сер 16 гру, 2020 12:17
2 230
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 21:17
uaprofi
Міжбанк: Нацбанк не дав гривні істотно потіснити долар
R2 » Сер 16 гру, 2020 09:12
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 09:13
nsdapzp
Аналітики спрогнозували, які професії і навички будуть...
R2 » Суб 12 гру, 2020 10:25
1 172
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 10:25
gvbogdanov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.