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Попит на чорне золото впав
у 10 разів: техцентри...

Попит на чорне золото впав у 10 разів: техцентри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:13

Попит на чорне золото впав у 10 разів: техцентри...

Пропонуємо до обговорення:
Подорожчання сертифікації газобалонного обладнання (ГБО) кардинально знизило інтерес.

Дивися повний текст Попит на чорне золото впав у 10 разів: техцентри перепрофілюються.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:13

Это один из результатов тупоголового повышения,ради получения дополнительных денег в бюджет.Уже проходили.Очень не профессионально и примитивно.Де ви фахівці ау......
sena_2008atp
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