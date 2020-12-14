Подорожчання сертифікації газобалонного обладнання (ГБО) кардинально знизило інтерес.
Дивися повний текст Попит на чорне золото впав у 10 разів: техцентри перепрофілюються.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 18:13
Попит на чорне золото впав у 10 разів: техцентри...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Попит на чорне золото впав у 10 разів: техцентри перепрофілюються.
Додано: Суб 19 гру, 2020 18:13
Это один из результатов тупоголового повышения,ради получения дополнительных денег в бюджет.Уже проходили.Очень не профессионально и примитивно.Де ви фахівці ау......
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