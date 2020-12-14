Подорожчання сертифікації газобалонного обладнання (ГБО) кардинально знизило інтерес.
Дивися повний текст Попит на чорне золото впав у 10 разів: техцентри перепрофілюються.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 18:13
Попит на чорне золото впав у 10 разів: техцентри...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Попит на чорне золото впав у 10 разів: техцентри перепрофілюються.
Додано: Суб 19 гру, 2020 18:13
Это один из результатов тупоголового повышения,ради получения дополнительных денег в бюджет.Уже проходили.Очень не профессионально и примитивно.Де ви фахівці ау......
Додано: Суб 19 гру, 2020 21:34
Газонюхов стало в двое меньше, господа. С чем я вас поздравляю))
Особо редкий клас бомжей - газ на гибрид. !!!
Это не шутка, забейте в интернете.
Жлобы ставят газ на Гибрид!
Електро-бензо-газ....ох и черти.
Додано: Нед 20 гру, 2020 18:16
Я уже повторно вижу эту статью. А уши растут от лоббистов поднятия акциза на газ и снижения акциза на бензин с тем, чтобы владельцы украинских нефтеперерабатывающих предприятий заработали на бензине.
Уже и была лоббистская статья от руководителя "А-95" Куюна по этому поводу.
Поднимут акциз - получат майдан.
Додано: Нед 20 гру, 2020 20:16
Уровняют акциз газа с бензином ,как они хотят это сделать ,потом посчитаете убытки ,и подумаете нужен ли вобще в Украине бизнес установки и обслуживания газобалоного оборудования.
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:46
Ну так оно и держится на разности акцизов. Как привяжут акциз к калорийности, газовикам привет ))
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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