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Попит на чорне золото впав
у 10 разів: техцентри...

Попит на чорне золото впав у 10 разів: техцентри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:13

Попит на чорне золото впав у 10 разів: техцентри...

Пропонуємо до обговорення:
Подорожчання сертифікації газобалонного обладнання (ГБО) кардинально знизило інтерес.

Дивися повний текст Попит на чорне золото впав у 10 разів: техцентри перепрофілюються.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:13

Это один из результатов тупоголового повышения,ради получения дополнительных денег в бюджет.Уже проходили.Очень не профессионально и примитивно.Де ви фахівці ау......
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:34

Газонюхов стало в двое меньше, господа. С чем я вас поздравляю))

Особо редкий клас бомжей - газ на гибрид. !!!
Это не шутка, забейте в интернете.
Жлобы ставят газ на Гибрид!
Електро-бензо-газ....ох и черти.
svetogordm
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:16

Я уже повторно вижу эту статью. А уши растут от лоббистов поднятия акциза на газ и снижения акциза на бензин с тем, чтобы владельцы украинских нефтеперерабатывающих предприятий заработали на бензине.
Уже и была лоббистская статья от руководителя "А-95" Куюна по этому поводу.
Поднимут акциз - получат майдан.
andrii_kolesnyk
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:16

Уровняют акциз газа с бензином ,как они хотят это сделать ,потом посчитаете убытки ,и подумаете нужен ли вобще в Украине бизнес установки и обслуживания газобалоного оборудования.
andreicent
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:46

  andreicent написав:Уровняют акциз газа с бензином ,как они хотят это сделать ,потом посчитаете убытки ,и подумаете нужен ли вобще в Украине бизнес установки и обслуживания газобалоного оборудования.

Ну так оно и держится на разности акцизов. Как привяжут акциз к калорийности, газовикам привет :)))
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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