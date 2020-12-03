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Як українцям придбати
закордонні цінні папери для...

Як українцям придбати закордонні цінні папери для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:22

Як українцям придбати закордонні цінні папери для...

Пропонуємо до обговорення:
З 2018 року українці, як і жителі Західної Європи чи США, мають можливість пасивно інвестувати в індексні фонди.

Дивися повний текст Як українцям придбати закордонні цінні папери для пенсійного забезпечення (інфографіка).
R2
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