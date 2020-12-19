На сьогоднішній день ринок оренди житла в Україні не прозорий.
Дивися повний текст Експерт розповів, як зробити ринок оренди житла прозорим.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 21:48
Експерт розповів, як зробити ринок оренди житла прозорим
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Дивися повний текст Експерт розповів, як зробити ринок оренди житла прозорим.
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