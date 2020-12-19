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Експерт розповів, як зробити
ринок оренди житла прозорим

Експерт розповів, як зробити ринок оренди житла прозорим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:48

Експерт розповів, як зробити ринок оренди житла прозорим

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день ринок оренди житла в Україні не прозорий.

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