На сьогоднішній день ринок оренди житла в Україні не прозорий.
Дивися повний текст Експерт розповів, як зробити ринок оренди житла прозорим.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 21:48
Експерт розповів, як зробити ринок оренди житла прозорим
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Дивися повний текст Експерт розповів, як зробити ринок оренди житла прозорим.
Додано: Нед 20 гру, 2020 12:17
Re: Експерт розповів, як зробити ринок оренди житла прозорим
С чего вдруг рынок станет прозрачным? Кому надо, тот и сейчас договор может заключить, правда толку от этого....
Додано: Нед 20 гру, 2020 18:25
Какие будут проверки сдачи квартиры в аренду? Поквартирные обходы с участковым и проверкой паспортов?
Додано: Нед 20 гру, 2020 18:37
Re: Експерт розповів, як зробити ринок оренди житла прозорим
Орендатору "кешбек" за стукання у розмірі двох-місячної оренди і "сядут усе!" ©
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